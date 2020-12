Di Francesco ritrova la Roma e per il Cagliari all'Olimpico è un impegno sulla carta proibitivo. Lo sanno bene i betting analyst che danno quasi per certa la vittoria dei padroni di casa a 1,30, contro il 5,60 del pareggio e l'11,00 della sconfitta. La Roma viene dal rovescio di Bergamo, nel quale però ha confermato una caratteristica che l'accompagna in questa prima parte di stagione: quella di dare il meglio al primo tempo. I numeri sono sorprendenti: se le partite finissero al 45', la squadra di Fonseca sarebbe prima in classifica (a 28 punti, considerando il pareggio a Verona, prima del 3-0 a tavolino), con un punto in più rispetto al Milan. Ecco allora che diventa plausibile un Over nel primo tempo, in stile Bologna-Roma, alla bella quota di 4,25. La Roma parte bene, dunque, ma, come a Bergamo, le capita di finire col fiato grosso. Accadrà nuovamente con il Cagliari? Difficile, secondo i quotisti, tanto che il doppio esito 1/2 paga 56 volte la posta, mentre risulta più facile l'1/X a 17. Chi segnerà per primo nella sfida valevole per la 14ª giornata? Neanche a dirlo, Edin Dzeko è il candidato principale per la Roma, a 3,50. Per i sardi, Joao Pedro è a 10,00.