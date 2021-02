Il pronostico è nettamente a favore della Roma, ma nell'ultima sfida all'Olimpico è stata l'Udinese a piazzare il colpo da tre punti. Un precedente che fa sperare Gotti e i suoi, attesi - secondo i betting analyst - a un difficile compito. I bianconeri sono in serie positiva da quattro partite (le ultime tre senza subire gol), ma sul tabellone la strada per un altro «2» è in salita a 4,90. Fonseca e i suoi devono invece lasciarsi alle spalle il ko con la Juventus, obiettivo sulla carta alla portata visto l'1,70 offerto per il segno «1». Lontanissima nel tempo l'ultima «X» tra le due squadre: il pareggio più recente risale a marzo 2013 e stavolta pagherebbe 3,95. Netta la tendenza No Goal nei confronti diretti: nelle ultime sei occasioni il testa a testa si è chiuso con almeno una delle due squadre a secco di reti, ipotesi che stavolta è data a 2,08, mentre l'Under (meno di tre reti complessive) vale 1,70. Occhi puntati anche sul gol "rapido": lo scorso luglio Kevin Lasagna andò a segno dopo 12 minuti e per domenica una rete nel primo quarto d'ora di gioco (indipendentemente da quale squadra lo realizzi) vale 2,95.