La Juventus, quinta in classifica con un punto di ritardo dal Napoli, cerca la disperata rincorsa alla zona Champions per non trasformare la stagione 2020/21 in un incubo. Per farlo i bianconeri si affidano ai propri attaccanti come Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala che, contro il Sassuolo, dovranno trovare la via del gol per garantire 3 punti fondamentali nella lotta ai primi 4 posti. Entrambi sono a caccia del gol numero 100 in bianconero e i betting analyst sono convinti che possa essere proprio il portoghese il primo a raggiungere questo traguardo: una rete del fuoriclasse juventino che sblocca il match contro il Sassuolo, infatti, si trova in quota a 3.35. Leggermente più complicato, invece, che sia invece Dybala a portare in vantaggio la Juventus contro il Sassuolo segnando così la sua centesima rete in bianconero: una rete dell’argentino, infatti, vale 5,50 volte la posta, un valore più alto rispetto ai 4,50 di Alvaro Morata e ai 5,25 di Federico Chiesa. Una sfida, quella tra Ronaldo e Dybala, della quale la Juventus spera di approfittare trovando i gol necessari per assicurarsi la Champions.