Nonostante la stagione sia ancora nella fase iniziale la sfida di sabato pomeriggio allo stadio “Arechi” tra Salernitana ed Empoli mette già in palio punti pesanti in chiave salvezza. I campani, guidati dal nuovo mister Stefano Colantuono, puntano al secondo successo interno consecutivo ma per i betting analyst sono gli ospiti a partire in vantaggio, anche se lieve. Il segno «2» si gioca a 2,60, leggermente più alta la vittoria interna a 2,70 mentre il pareggio vale 3,50. A dispetto della posta in palio potrebbe venire fuori una partita aperta, tanto che l'Over, a 1,84, è ritenuto più probabile dell'Under, dato a 1,96. L’ultimo precedente tra le due squadre risale allo scorso campionato di serie B quando la Salernitana ottenne una vittoria fondamentale in ottica promozione con il punteggio di 2-0. Una nuova vittoria “all’inglese” dei padroni di casa per 888 vale 13 volte la posta, si gioca invece a 12 un pari con il risultato di 2-2, mentre il colpaccio degli uomini di Andreazzoli per 1-3 è offerto a 18.