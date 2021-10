Vigilia di campionato per il Genoa e consueto appuntamento in sala stampa per Davide Ballardini in vista della sfida di domani pomeriggio in casa della Salernitana: "Partite come questa si affrontano solo se hai la stessa attenzione fame e furore degli avversari. Si affrontano da squadra compatta e solida, mettendo in campo le qualità che hai. In caso contrario partiremo ad handicap. Questa gara è un altro bel match che ci mette davanti una squadra che ha dimostrato in questo inizio di stagione di essere competitiva e viva. Una squadra che mette in difficoltà molti avversari. Sarà una gara molto stimolante".



Tra i campani il pericoloso numero uno sarà Frank Ribery, ammesso che il francese sia della partita: "Ribery è un campione con giocate che solo lui può fare - ha ammesso Ballardini - Con lui in campo il gioco della Salernitana ha una grande qualità, senza di lui però magari guadagna in aggressività e dinamicità".



Tra le cose da aggiustare in casa Genoa c'è il dato che non ha mai visto i rossoblù segnare prima rispetto ai rivali di giornata: "Il trend si inverte se scendi in campo con l'approccio giusto e con con tutte quelle cose che ti fanno essere in gara fin da subito. Dobbiamo ancora conoscerci bene e legare di più fra noi, provando a dare agli avversari meno opportunità di farci male".



Due parole infine sull'uscita dalla lista Figc di Cassata sostituito da Pablo Galdames: "Innanzitutto spero che Francesco Cassata possa tornare presto. Purtroppo è tanti mesi che per una cosa o per l'altra non sta mai bene. Quindi bisogna augurare a lui di poter tornare quanto prima ad allenarsi con noi. Detto questo Galdames è un ragazzo molto interessante, di buon temperamento. E' un centrocampista centrale con grande senso del gioco e una gamba svelta, agile. Sarà importante".