Corsa Champions League e lotta salvezza si intrecciano:. Debutto sulla panchina granata per il nuovo allenatore, chiamato a rialzare la squadra dopo le due sconfitte consecutive che hanno riavvicinati i campani alla lotta per non retrocedere, con il Verona 18° distante solo 4 punti. I biancocelesti di Sarri, invece, arrivano dal successo in inferiorità numerica contro Cluj nell'andata dei playoff di Europa League, ma non hanno vinto nessuna delle ultime tre partite in campionato e ora devono rispondere al successo del Milan per tenere viva la corsa al quarto posto.- Ottavo confronto in Serie A tra Salernitana e Lazio, con una curiosità: nessun pareggio nei sette precedenti con quattro vittorie biancocelesti e tre granata, inclusa quella della partita d'andata. Prima dello 0-3 dello scorso campionato firmato dalla doppietta di Immobile e dal gol di Lazzari, la Lazio aveva perso nei due precedenti di Serie A in casa della Salernitana, senza mai trovare il gol (2-0 nel 1947 e 1-0 nel 1998). La Salernitana deve invertire una tendenza: da novembre ad oggi, ha raccolto appena 5 punti in 10 partite di campionato (1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte), peggio ha fatto solo la Cremonese con 3 punti; i granata hanno perso 7 volte in questo parziale, nei maggiori cinque campionati europei peggio hanno fatto solo Southampton (8 in 9 partite) e Angers (8 in 10). Tre partite di fila senza successo in campionato per la Lazio: i biancocelesti non arrivano a quattro di fila in Serie A da luglio 2020 (cinque, con Inzaghi in panchina).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di