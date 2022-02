Allo Stadio Arechi si gioca uno scontro cruciale per la salvezza.si affrontano alle 20.45 per la 24a giornata di Serie A: la squadra di Colantuono, ultima in classifica con soli 10 punti conquistati finora, prova a risollevarsi dopo due sconfitte consecutive; quella di Thiago Motta, invece, arriva da tre successi di fila e cerca un altro risultato utile per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.- Il bilancio recente è decisamente a favore dello Spezia, che ha vinto tutte le ultime quattro gare di campionato contro la Salernitana tra Serie A e Serie B. La Salernitana, inoltre, può diventare la prima squadra contr cui lo Spezia trova il successo in ciascuna delle prime due sfide di Serie A. In precedenza, la Salernitana aveva vinto sei delle ultime otto gare interne contro lo Spezia in Serie B, due sconfitte di cui la più recente a luglio 2020. La Salernitana è la sesta squadra che ha ottenuto meno di cinque punti (quattro) nelle prime dieci gare casalinghe in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, l'ultima era stata il Benevento nel 2017/18: in caso di sconfitta contro lo Spezia, i campani eguaglierebbero il peggior rendimento in assoluto allo stesso punto della competizione (considerando tre punti da sempre), il Palermo e il Pescara nel 2016/17 (quattro).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Radovanovic, Coulibaly; Verdi, Ribery; Mousset.: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Maggiore, Sala; Verde, Manaj, Gyasi.