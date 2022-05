Per la prima volta da inizio stagione la Salernitana ha passato una settimana fuori dalla zona retrocessione. Il successo con il Venezia aveva portato i campani fuori dalle ultime tre posizioni in classifica, mentre il pari nell'altro scontro diretto con il Cagliari ha consolidato la sedicesima posizione, l’ultima utile per centrare una miracolosa salvezza, a 180 minuti dalla fine. Nella trasferta di Empoli i granata arrivano al Castellani per continuare il trend positivo, che dura ormai da sei gare in cui gli uomini di Nicola hanno conquistato 14 punti. Un ruolino di marcia da squadra di vertice, che rende la Salernitana favorita secondo i betting analyst : il successo esterno vale infatti a 2,15 volte la posta, mentre l'«1» è in quota 3,20. Alta la quota del pari, fissata a 3,80 mentre prevale nettamente l'Over tra due squadre che sono sempre andate a segno nelle ultime partite, offerto a 1,57, mentre un match con meno di tre reti si gioca a 2,38. Quota bassa anche per il Goal, offerto a 1,49 contro il No Goal alto a 2,55. Una partita con almeno una rete in entrambi i tempi è vista come probabile a 1,48. Tra i risultati esatti, però, l'1-1 rimane in pole a 7,50, seguito dall'1-2 in favore della salernitana, quotato 8,50. Lo 0-1, invece, si gioca a 10,50.