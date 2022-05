Finalmente il campionato disi riallinea. Dopo i continui rimandi, i ricorsi e gli spostamenti, oggi a partireallo Stadio Arechi di Salerno va in scena, la prima di ritorno, tra ladi Davidee ildi Andrea, appena subentrato all'esonerato Paolo Zanetti. Niente più partite in sospeso dunque, dopo che il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni ha respinto il ricorso dei lagunari contro la Federcalcio e i campani, confermando la sentenza di primo e secondo grado che aveva deciso che il match si dovesse giocare, invece del 3-0 a tavolino chiesto dai veneti. La gara venne rinviata per i tanti casi di Covid nel club granata. e ora può finalmente andare in scena: la Salernitana è reduce dal pari di Bergamo contro l'Atalanta e tre preziose vittorie precedenti, che l hanno rilanciata prepotentemente in ottica salvezza, dato che si trova a -2 dal Cagliari quartultimo e con tre punti oggi supererebbe proprio i sardi, in attesa dello scontro diretto thriller in programma domenica sempre all'Arechi, mettendo paura anche a Spezia e Sampdoria e mettendosi in pole per una permanenza in A che avrebbe dell'incredibile, vista la situazione fino a qualche partita fa; il Venezia dal canto suo è disperato: non vince da febbraio e arriva da 9 ko di fila, tanto che si trova ultimo a -6 dalla salvezza ed è praticamente all'ultima chiamata per non retrocedere. Sfida tra Bonazzoli ed Henry, 8 e 7 reti finora.- La Salernitana è imbattuta contro il Venezia in Serie A, grazie a due vittorie e un pareggio: tra le squadre contro cui i campani non hanno mai perso in Serie A solamente contro il Bari (quattro) hanno disputato più gare. L’unico precedente tra Salernitana e Venezia in casa dei campani in Serie A risale al 1998, quando la squadra ospitante vinse 1-0 con autogol di Bilica. La Salernitana ha perso senza segnare le ultime quattro gare di campionato: l’ultima squadra che non ha realizzato reti in cinque partite di fila in Serie A è stata la Fiorentina, tra aprile e maggio 201 La Salernitana ha perso tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A: l’ultima squadra a fare peggio è stata la SPAL nel giugno 2020 (sei). Dopo aver ottenuto due successi consecutivi, contro Roma e Bologna, il Venezia ha guadagnato solamente due punti nelle ultime sei partite di Serie A, mancando l’appuntamento con il gol due volte, tante quante nelle precedenti 11 gare. Il Venezia ha mancato l’appuntamento con il gol cinque volte in trasferta in questo campionato, meno solo del Cagliari (sei) – la Salernitana invece non ha segnato in sei gare casalinghe, più di ogni altra squadra nella Serie A 2021/22. La Salernitana ha realizzato 11 gol in 18 partite in questo campionato: tutte le ultime tre squadre con 11 o meno reti a questo punto del campionato sono poi retrocesse (Livorno 2009/10, Empoli 2016/17 e Benevento (2017/18).Nessuna squadra ha subito meno gol di testa rispetto al Venezia in questo campionato, solamente uno sulle 34 reti concesse – la Salernitana invece ha realizzato una sola marcatura con questo fondamentale, solo lo Spezia ha fatto peggio. Federico Bonazzoli ha realizzato due degli ultimi tre gol della Salernitana in campionato, dopo averne segnato solo uno dei precedenti sette: tutte le sue tre marcature, tuttavia, sono arrivate in trasferta (una contro il Venezia) – l’ultimo gol in casa risale al dicembre 2020. Tre dei sei gol in trasferta del Venezia sono stati realizzati da David Okereke; la sua ultima rete in Serie A è arrivata a novembre contro il Bologna – lui e Federico Bonazzoli sono i due giocatori che hanno realizzato in percentuale più reti esterne della propria squadra in questo campionato (50%).Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L Coulibaly, Ederson, Bohinen, Zortea; Bonazzoli, DjuricMaenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Peretz, Ampadu, Haps; Aramu; Henry, Okereke