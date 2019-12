La Juve di Sarri scende in campo oggi alle 18.55 contro la Sampdoria, per l’anticipo della 17esima giornata di Serie A. Domenica, infatti, i bianconeri saranno impegnati in Supercoppa Italiana contro la Lazio. Entrambe le formazioni sono reduci da un successo: i blucerchiati hanno vinto 1-0 il derby col Genoa grazie al gol di Gabbiadini, la Juve ha superato l’Udinese grazie a una doppietta di Ronaldo e al gol di Bonucci (3-1 finale). In seguito al pareggio dell’Inter a Firenze, la Juve è tornata in vetta alla classifica a parimerito coi nerazzurri; la Samp si è invece portata al sedicesimo posto a 15 punti, a +2 sul terzultimo posto occupato dal Brescia (impegnato alle 20.45 contro il Sassuolo, nel recupero della 7ma giornata). Dirige l’incontro di Marassi l’arbitro Gianluca Rocchi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



SAMPDORIA - Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez; Caprari.​



JUVENTUS - Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Queste le statistiche fornite da Opta per il match: l’ultimo incontro di Serie A tra Juventus e Sampdoria è terminato 2-0 per i liguri: i bianconeri non restano due gare di fila senza segnare contro i blucerchiati dalla stagione 1995/96. La Sampdoria ha vinto le ultime due gare interne di Serie A contro la Juventus: non arriva a tre di fila in casa contro i bianconeri dalla fine degli anni '50 (1959). La Sampdoria ha trovato il successo per 1-0 nell’ultimo turno di campionato in occasione del Derby della Lanterna: i blucerchiati non registrano due successi consecutivi in Serie A mantenendo la porta inviolata da settembre 2018. Nell’era dei tre punti a vittoria, solo una volta i blucerchiati avevano collezionato 15 o meno punti dopo la prime 16 partite stagionali di Serie A: nel 1998/99 (15 punti anche in quel caso), torneo terminato con la retrocessione. La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 partite di Serie A disputate di mercoledì (11V, 2N) ed ha mantenuto la porta inviolata in otto di queste sfide (sei reti incassate in totale nel parziale). Nessuna squadra ha perso meno punti da situazione di vantaggio rispetto alla Sampdoria in questo campionato (tre), mentre solo l’Atalanta (11) ne ha guadagnati di più della Juventus (10) una volta andata sotto nel punteggio. La prossima sarà la vittoria numero 100 per Maurizio Sarri in Serie A - arrivasse in questa gara, sarebbe nella sua partita numero 169, tra gli allenatori che hanno esordito nel massimo campionato dal 1994/95 in avanti nessuno è riuscito a raggiungere questo traguardo prima delle 185 (Carlo Ancelotti). La Sampdoria è l’ottava squadra allenata da Claudio Ranieri in Serie A: solo con la Roma (56%) ha registrato una percentuale di successi più alta che con la Juventus (53%), mentre solo con il Cagliari (18%) ha fatto peggio che con i blucerchiati (33% finora). Emil Audero ha esordito in Serie A nella stagione 2016/17 proprio con la maglia della Juventus. L’estremo difensore della Sampdoria ha registrato quattro clean sheet dall’arrivo di Ranieri: più di qualsiasi altro portiere in Serie A nel periodo. L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo - nove reti nel campionato in corso - potrebbe andare in doppia cifra di reti per la 14ª stagione consecutiva nei top-5 campionati europei: solo Lionel Messi ci è riuscito nel periodo. Gianluigi Buffon (646 gare in Serie A) è a una sola partita dall’eguagliare Paolo Maldini (647) come primatista di presenze nel massimo campionato (per entrambi non vengono considerati gli spareggi).



