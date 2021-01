A chiudere il sabato degli anticipi della diciottesima giornata di Serie A, c’è ladi Ranieri, che a, alle 20.45, ospita l’di Gotti. Due squadre che arrivano da una sconfitta: i blucerchiati hanno perso il derby contro lo Spezia, e, nelle ultime 4, hanno vinto solo contro l’Inter; i bianconeri, invece, sono andati ko contro il Napoli e, nelle ultime 4, hanno raccolto un solo punto.In 15 delle ultime 16 partite a Marassi della Sampdoria si sono visti più di 2 gol; inoltre, sempre in casa, la squadra di Ranieri ha visto confermato il risultato del primo tempo nel finale in 6 partite su 8. L’Udinese, invece, nelle ultime 5 trasferte è sempre riuscita a segnare.Antonioha segnato due gol nei primi tempi delle ultime due sue partite in Serie A; Kevin, uomo mercato, che piace, tra le altre, al Verona, ha segnato entrambi i suoi gol stagionali in Serie A nelle ultime 5 partite.