Ultimo appuntamento della 34ª giornata di Serie A, alle 20.45 Sassuolo e Bologna si affrontano al Mapei Stadium in un derby emiliano importante per la corsa all'ottavo posto. Due punti separano le squadre di Dionisi (43) e Motta (45) e a 46 punti c'è il quartetto composto da Fiorentina, Udinese, Monza e Torino. Cammino altalenante per i neroverdi, tre sconfitte e due vittorie nelle ultime cinque, mentre i rossoblù non hanno vinto nessuna delle ultime quattro gare di campionato (due vittorie, due sconfitte).



STATISTICHE - Il Sassuolo ha vinto quattro dei sette più recenti incontri in Serie A con il Bologna (un pareggio, due sconfitte), mentre i rossoblù sono andati a segno in tutte le otto trasferte giocate in campionato contro i neroverdi. Il Bologna ha vinto 3-0 lagara d'andata di questo campionato e potrebbe ottenere i tre punti in entrambe le sfide stagionali con il Sassuolo per la seconda volta in A dopo il 2017/18 con Roberto Donadoni in panchina. Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei degli ultimi otto derby contro avversarie dell’Emilia-Romagna in Serie A (quattro vittorie, due pareggi), perdendo tuttavia due dei tre più recenti (una vittoria), in entrambe le occasioni contro il Bologna. I rossoblù hanno perso le ultime due trasferte di campionato, l’ultima volta che hanno registrato tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A risale al febbraio 2022.



Calcio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Sassuolo-Bologna.