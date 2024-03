Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Prosegue il programma della 28esima giornata di Serie A.I neroverdi, dopo l’esonero di Dionisi e la parentesi con Bigica, non sono ancora riusciti ad alzare la testa (attualmente penultimi con 20 punti, a -4 dalla salvezza) e l’infortunio di Berardi non ha fatto altro che complicare dei piani salvezza già complessi di loro, visto che un successo manca dalla sfida contro la Fiorentina (datata 6 gennaio). Di contro, i ciociari non vivono un bel periodo (non vincono dal 21 gennaio) e si sono fatti trascinare nella lotta per non retrocedere.SASSUOLO (4-3-2-1): Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Thorsvedt, Racic, Bajrami; Laurienté, Defrel; Pinamonti. Allenatore: Davide Ballardini.FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Ghedjemis. Allenatore: Eusebio Di Francesco