La Serie A riparte domani sera con due anticipi della giornata numero 30 di campionato. Ad aprire le danze sono Sassuolo e Spezia che, al Mapei Stadium, vanno a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. I padroni di casa, secondo gli esperti, sono ampiamente favoriti a 1,65 rispetto al 4,75 dei liguri mentre si scende leggermente, a 4,25, per il pareggio. Gli emiliani sono in gran forma come dimostrano gli 11 punti nelle ultime 5 uscite mentre lo Spezia ha interrotto una striscia negativa battendo il Cagliari nell’ultimo turno. Entrambe le formazioni concedono molto, il Goal, a 1,60, ci può stare. Complessivamente Sassuolo e Spezia si sono viste fischiare contro ben 17 rigori: un altro tiro dal dischetto è in quota a 2,75. Domenico Berardi sta vivendo una grande stagione come dimostrano i 12 gol e 14 assist stagionali: fare 13 (reti) contro i liguri è offerto a 2,00. Thiago Motta, al contrario, si affida a Emmanuel Gyasi che ha sempre fatto male agli emiliani nelle ultime due sfide: la terza gara consecutiva a segno contro il Sassuolo, per la punta ganese, si gioca a 4,50. Altrettanto delicata appare la gara di Marassi dove il Genoa, ancora a caccia della prima vittoria interna in campionato, ospita un Torino che manca l’appuntamento con i tre punti da ben sette giornate. Gli esperti vedono i granata favoriti a 2,25 contro il 3,25 dei rossoblù mentre il pareggio è in quota a 3,30. Attenzione alla divisione della posta perché il Genoa arriva da ben sette X consecutive di cui le ultime tre per 0-0: un altro risultato esatto a reti bianche si gioca a 8,50. I padroni di casa, inoltre, hanno il peggior attacco della Serie A con appena 22 gol segnati: normale quindi che l’Under, a 1,65, appaia più probabile dell’Over, dato a 2,10. Mattia Destro sta provando a spingere il Grifone verso una salvezza non semplice: l’ex attaccante di Roma e Milan ha messo a segno nove reti in campionato e punta a raggiungere la doppia cifra. Riuscire nell’impresa domani sera contro il Torino è in quota a 3,50. Juric, dal canto suo, dovrà mettere da parte i sentimenti, lui che del Genoa è stato giocatore e allenatore, affidandosi al più classico degli ex, Antonio Sanabria. Il numero 19 granata, 39 presenze e 9 gol con la casacca rossoblù, è il miglior attaccante del Torino con le sue 6 reti messe a segno: vederlo colpire la sua ex squadra pagherebbe 3 volte la posta.