Prosegue la settima giornata di Serie A che termina quest’oggi con tre partite. Si parte alle 18.30 con Sassuolo-Monza. La formazione emiliana vuole proseguire sulla falsa riga delle ultime due sfide, dove hanno trovato il successo prima contro l’imbattuta (sino ad allora) Inter a San Siro e poi in casa contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Gli uomini di Dionisi vogliono continuare a puntare verso la parte alta della classifica, provando ad arrivare a soli due punti dalla zona Champions League ma serve il primo storico successo in Serie A contro il Monza. I brianzoli, dal canto loro, desiderano ripartire e allontanarsi il prima possibile dalla zona calda della graduatoria (la retrocessione è distante soli 3 punti). Squadra di Palladino che arriva da tre pareggi consecutivi, di cui l’ultimo a reti bianche contro il Bologna. I lombardi potranno fare affidamento sul nuovo acquisto, Alejandro Gomez, arrivato da svincolato dopo l'esperienza a Siviglia, per risolvere il problema gol da parte degli attaccanti.



I PRECEDENTI – Il Monza è imbattuto nelle due sfide disputate in Serie A contro il Sassuolo: pareggio interno nella gara d’andata dello scorso campionato (1-1) e la vittoria al MAPEI Stadium nel match di ritorno (2-1). Il Monza ha anche vinto tre dei cinque precedenti esterni nei campionati professionistici contro il Sassuolo negli anni 2000, tra Serie A (1V), Serie C (2G: 1N, 1P) e Serie C2 (2V).