Serie A, Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali: ci sono Lipani e Lovato, Pinamonti contro Zapata

Redazione CM

Un match che per molti anni è stato da metà classifica con promessa di divertimento, ma che adesso vede Sassuolo e Torino cercare i tre punti con obiettivi molto diversi. La vittoria dell'Empoli sulla Salernitana mette pressione ai neroverdi, fermi ad appena 19 punti dopo 23 giornate e appena sopra la linea rossa della zona retrocessione; i granata hanno la possibilità di approfittare della situazione e lanciarsi all'inseguimento del treno per l'Europa, senza la quale il tecnico Juric ha annunciato che lascerà alla fine della stagione.



Manca ancora la stella del Sassuolo, quel Domenico Berardi che è out da giorni per infortunio, niente da fare anche per Toljan, Obiang, Defrel e Volpato; le assenze di Schuurs e Buongiorno fiaccano la retroguardia piemontese, non ci saranno Linetty a centrocampo e Pellegri in un attacco comunque sostenuto dalla coppia pesante Zapata-Sanabria supportata da Vlasic.



L'attacco di Dionisi, che vede la sua panchina traballare, è sulle spalle di Pinamonti, a Laurienté il compito di accendere la lampadina della fantasia. Spazio a Djidji nella difesa del Torino, che vede anche titolare il nuovo arrivato Lovato, preso in prestito dalla Salernitana. Ricci e Ilic in regia daranno vita a un bel duello di corsa e fosforo con Matheus Henrique e Lipani. Titolare sulla fascia sinistra emiliana Doig, arrivato dal Verona.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SASSUOLO - Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; M. Henrique, Lipani; Bajrami, Thorsvedt, Laurientè; Pinamonti.



TORINO - Milinkovic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.