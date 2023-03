Poteva essere il punto di svolta della stagione del Verona, ma la sfida persa contro la Sampdoria per i gialloblù è arrivata una pesante sconfitta dal sapore diretrocessione secondo i bookie, che offrono il ritorno in Serie B dei veneti a quota 1,25. Giornata positiva proprio per la Sampdoria, reduce dalla prima vittoria interna stagionale e per la Cremonese, capace di strappare un pari nel derby lombardo contro il Monza, ma secondo i bookie entrambe le formazioni sono spacciate per una retrocessione offerta a 1,01. Mantiene cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto lo Spezia, proposto a 3,50, mentre la Salernitana, al quarto risultato utile consecutivo, sembra aver esorcizzato lo spauracchio retrocessione ora dato a 6,50 volte la posta.