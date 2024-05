Serie A: scopri chi è stato nominato allenatore del mese di aprile

Il premiodi aprile è statoi. La consegna del trofeo, in programma allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.TIM 2023/2024.

“Il mese di aprile ha sancito il trionfo dell’Inter in campionato, sotto la guida di Simone Inzaghi che ha condotto i suoi alla conquista della seconda stella –o -. Il terzo premio stagionale come Coach Of The Month, dopo quelli di ottobre e gennaio, conferma la continuità dimostrata lungo l’arco di tutta la stagione dal tecnico nerazzurro, che ha saputo gestire alla perfezione le risorse della rosa, mantenendo sempre alto il livello del gioco espresso”.