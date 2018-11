La sconfitta a San Siro dello scorso gennaio, e poi la successiva eliminazione dalla Coppa Italia, furono le prime vere battute d'arresto della Lazio 2017/2018. In entrambi i casi fu il Milan a frenare le ambizioni biancocelesti, di nuovo in primo piano per la sfida in programma domenica all'Olimpico. Nello snodo cruciale per la corsa al piazzamento Champions, la squadra di Inzaghi parte meglio dei rossoneri, decimati da squalifiche e infortuni: sul tabellone SNAI la Lazio, che davanti al suo pubblico ha perso punti solo con Napoli e Inter, è favorita a 1,83 contro il 4,25 di Gattuso e i suoi, mentre la prima «X» casalinga pagherebbe 3,70. Senza lo squalificato Gonzalo Higuain, in primo piano nelle scommesse sui marcatori c'è Ciro Immobile, che proprio all'Olimpico lo scorso anno mise a segno una tripletta contro i rossoneri: il gol dell'attaccante biancoceleste si gioca a 2,00, mentre un altro "hattrick" sarebbe un colpo da 25 volte la posta. Patrick Cutrone risponde a 3,50 e per i quotisti ce n'è abbastanza per puntare sul Goal a 1,60, mentre per l'Over si sale a 2,05.