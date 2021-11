La quattordicesima giornata di Serie A apre venerdì sera con la sfida salvezza tre le ultime due della classe, Cagliari e Salernitana. La formazione allenata da Walter Mazzarri è tornata a muovere la classifica domenica scorsa grazie al pari esterno nel “lunch match” contro il Sassuolo, arrivato dopo ben quattro sconfitte consecutive; la squadra di Colantuono è invece ancora ferma al successo di Venezia, datato 26 ottobre. Per gli esperti i sardi, dopo il segnale di ripresa mostrato nell’ultima giornata, sono i favoriti, a quota 2,00. Sale a 3,55 l’opzione pareggio con il segno «2» leggermente più alto a 3,75. La fase difensiva non è il punto forte delle due squadre, visto che il solo Spezia ha incassato più reti in serie A, e proprio per questo motivo l’Over prevale (1,78) sull’Under (2,02). Tra i risultati esatti, il più probabile è l’1-1, offerto a 6,75; si gioca a 10 un 2-0 “all’inglese” in favore del Cagliari, mentre l’1-2 esterno vale 11,50 volte la posta.