Dopo una lunga sosta, torna la Serie A e lo fa con una giornata ricca di partite. Non solo le big in campo ma ci si aspetta tante emozioni anche nelle altre gare di oggi. Si parte già alle 12:30 con Sassuolo-Sampdoria. I neroverdi riabbracciano Mimmo Berardi e puntano a una seconda parte di stagione di alto livello, tutt’altra situazione invece per i blucerchiati che, aiutati dal mercato, devono rialzarsi.



Nel secondo slot spazio ad Atalanta e Torino. I nerazzurri fanno visita allo Spezia mentre i granata accolgono l’Hellas Verona, sfide da vincere per ripartire nel migliore dei modi e instradare il 2023 verso l’Europa.



Alle 18:30 attesa per Fiorentina-Monza, gara equilibrata e che potrebbe dire di più delle ambizioni di entrambe le squadre. La Fiorentina vuole impensierire le big, i brianzoli chiudere in tranquillità questo campionato. Alle 20:45, oltre a Inter-Napoli, in campo anche Udinese-Empoli, due squadre in salute e che non vogliono fermarsi. Di seguito seguiremo live queste sfide.



Sassuolo-Sampdoria - 12.30

Spezia-Atalanta - 14.30

Torino-Verona - 14.30

Fiorentina-Monza - 18.30

Udinese-Empoli - 20.45