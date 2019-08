Manca meno di un mese al calcio d'inizio della Serie A, eppure, a bocce ancora ferme, il "totoesoneri" è un argomento già caldissimo, perlomeno sull'agenda degli analisti Sisal Matchpoint, che hanno stilato le quote sul primo allenatore a saltare la panchina in campionato. A giocarsi il poco ambito titolo di mister più in bilico sono due tecnici di squadre neopromosse: il confermato Fabio Liverani alla guida del Lecce e il neoassunto Ivan Juric che guida il Verona. Su entrambi la quota è fissata a 3,00. A brevissima distanza un altro tecnico appena arrivato in Serie A, Eugenio Corini del Brescia, dato a 3,50. Ma non sono solo gli allenatori delle neopromosse a rischiare: non se la passano infatti bene nemmeno Vincenzo Montella della Fiorentina e Aurelio Andreazzoli del Genoa, entrambi dati a 4,00. Panchine decisamente più sicure, invece, per Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo, entrambi dati a 33,00, salda anche la posizione di Conte, per cui l'addio lampo all'Inter vale 50,00. Praticamente impossibile che i primi a saltare siano i contendenti annunciati per lo scudetto, ossia Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, entrambi a 100. Molto improbabile, infine, che il sempre agitatissimo campionato italiano si concluda addirittura senza nessun esonero, ipotesi quotata a 66,00.