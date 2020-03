. Lo ha spiegato il premier, ancor di più i numeri di contagiati, morti e persone in terapia intensiva. Bisogna stopparsi, almeno fino al 3 aprile, fare sacrifici e rinunce.Calcio che domani si ritroverà, dovendo fare i conti con la realtà. E anche con un calendario che rischia l’ingolfamento.E’ un momento duro, il calendario sicuramente non è una priorità, ma può diventare un problema, se e quando, l’emergenza finirà. Ci sono già 4 gare da recuperare:, tutte inizialmente in programma per il, alle quali va aggiunta la famosa, ancora senza data. Oltre a queste bisognerà recuperare 2 giornate di campionato:, più lache, invece, si recupererà il 13 maggio. E come sia farà a incastrare tutto?Molto dipenderà dalla decisione dellariguardante l’Europeo itinerante in programma dale che, tra le mete, vede anchecome protagonista. Se la competizione verrà rinviata a in inverno o nell’estate del, ecco che si potrà riprendere senza la fretta di giocare a incastri per permettere al campionato di finire., c’è il rischio di non avere spazio per poter portare al termine la stagione, tra competizioni europee da giocare, recuperi già fissati e la Coppa Italia. Un calendario intasato. Che la Uefa, può facilitare. Con una decisione da prendere nelle prossime ore.