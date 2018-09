Derby emiliano d’alta quota nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Si gioca questa sera a Ferrara tra la Spal, che con 9 punti è praticamente in zona Europa League, e il Sassuolo terzo in classifica con 10 punti. La Spal è reduce dal ko con la Fiorentina, il Sassuolo dal successo contro l’Empoli, in più, i padroni di casa non hanno mai battuto i neroverdi nel loro stadio. Sul giudizio degli analisti Microgame, però, le statistiche recenti hanno un forte peso: la Spal ha vinto le ultime 4 gare in casa e, riferisce Agipronews, un altro successo è dato a 2,55. Si punta a 3,15 sul pareggio mentre viaggia a 2,90 il successo del Sassuolo. L’ottima classifica dei neroverdi è frutto anche di una grande propensione offensiva: la squadra di De Zerbi, con 12 gol segnati, ha il miglior attacco del campionato assieme alla Fiorentina. Caldissimo il piede di Kevin Boateng, miglior marcatore dei suoi e dato a 3,25 per la quarta rete stagionale, così come a 3,25 si punta sul gol di Berardi (2 le sue realizzazioni fino a ora). Tra le fila della Spal c’è da tenere d’occhio Petagna (miglior marcatore con due gol in campionato), dato a 2,85 come più probabile uomo gol dei suoi e Antenucci, che lo segue da vicino a 2,90