Si chiude questa sera la quarta giornata di Serie A con il Monday Night del Paolo Mazza. La Spal torna a casa, dopo aver giocato la prima di campionato a Bologna, e attende l'Atalanta di Gasperini: il club di Ferrara ha vinto 2 delle prime 3, andando ko solamente contro il Torino; i nerazzurri, invece, non vincono dal 20 agosto e arrivano dalla sconfitta casalinga contro l'Atalanta.



GLI EX DI TURNO - Hanno lasciato entrambi l'Atalanta per trovare spazio alla Spal: sarà una sfida speciale, quella di questa sera, per Kurtic e Petagna, ex di turno che a Bergamo hanno realizzato rispettivamente 10 e 11 gol.