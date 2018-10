Nell’unica partita in cui hanno giocato insieme dall’inizio, la prima di campionato contro il Sassuolo, l’Inter ha perso. La convivenza in campo tra Mauro Icardi e Lautaro Martinez è un dilemma di difficile soluzione per Luciano Spalletti. L’interrogativo torna d’attualità alla vigilia dell’ottavo turno di Serie A, nel quale i nerazzurri affrontano la trasferta di domenica sera con la Spal: far riposare Icardi dopo le fatiche Champions e puntare sull’altro argentino, oppure andare avanti con Maurito unica punta? Le ultime dai campi danno quest’ultima opzione in vantaggio e influenzano quindi il giudizio degli analisti Snai, secondo i quali il capitano nerazzurro è il favorito assoluto nelle scommesse sui marcatori: la sua seconda rete è data 2,00. Non manca però la fiducia in Lautaro: anche se sembra destinato alla staffetta con Icardi, un suo gol è ritenuto quasi altrettanto probabile, a 2,75. Del resto, il numero 10 nerazzurro si è fatto trovare pronto quando serviva e in campionato ha segnato un gol, come Icardi, pur avendo giocato molti meno minuti, 159 contro 404. Passando alle quote sul match, le previsioni dei trader sono dettate in larga parte dall’andamento recente delle due formazioni: cinque successi di fila per l’Inter, 3 ko uno dietro l’altro per la Spal. La scia vincente dei nerazzurri prosegue a 1,65, si sale a 3,65 per il pareggio mentre si punta a 5,75 sul successo dei biancoazzurri che, per la cronaca, non battono l’Inter addirittura dal 1962. La squadra di Spalletti ha una buona tenuta difensiva (è pari a 0.7 la media gol subiti a partita), quella di Semplici segna poco (solo 5 gol in 7 gare): un successo nerazzurro senza incassare gol si gioca a 2,65.