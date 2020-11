Messa alle spalle la sosta per le nazionali la Serie A riparte con l'ottava giornata di campionato.: la squadra di Italiano è a caccia della prima vittoria in casa (un pareggio e due sconfitte) e viene dal 3-0 sul Benevento conquistata prima della pausa, i nerazzurri - che oggi giocheranno per la prima volta con la terza maglia, QUI la foto - non vincono da due partite tra campionato e Champions, dove ha perso 0-5 con il Liverpool prima del pareggio con l'Inter. L'ultimo successo è di venti giorni fa contro il Crotone. Gasperini senza Muriel, Hateboer e Djimsiti, non convocati per la trasferta così come Mojica; altra panchina per Miranchuk , che aspetta ancora il debutto dal primo minuto.: Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias..: Italiano.: Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Depaoli, De Roon, Pessina, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.: Gasperini.