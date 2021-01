Una prima assoluta per il Picco il derby ligure tra Spezia e Sampdoria che chiuderà la diciassettesima giornata di Serie A. Le due formazioni, infatti, non si sono mai sfidate ad alcun livello: essendo reduci da successi prestigiosi contro Napoli e Inter, Italiano e Ranieri si attendono dalle proprie squadre una conferma. I quotisti vedono gli ospiti favoriti a 2,32 rispetto al 3,18 dei padroni di casa, con il pareggio in quota a 3,33. Spezia e Sampdoria sono le due squadre che hanno fatto registrate, finora, il maggior numero di incontri con tre o più reti, ben 13 in 16 giornate di campionato: normale che l’Over, a 1,80, venga preferito all’Under, in quota a 1,93. Entrambe hanno un particolare "feeling" con il 2-1, sia a favore che contro: la Samp ne ha già collezionati sei in stagione mentre lo Spezia tre nelle ultime quattro uscite in campionato. Stavolta quello per i bianconeri si gioca a 11,25 mentre quello per i blucerchiati a 9,50. Un debuttante in Serie A e un bomber consolidato: sono M'Bala Nzola e Fabio Quagliarella i maggiori indiziati per entrare nel tabellino dei marcatori. Il gol del numero 18 dello Spezia, già a segno 8 volte in stagione, è in quota a 3,00 mentre la marcatura del capitano doriano si gioca a 2,05.