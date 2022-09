Amicizia e rivalità.al Picco di Latocca all'unico derby ligure didopo la retrocessione del Genoa: nel secondo anticipo dellagli uomini di Lucaospitano ladi Marco, squalificato dopo il rosso rimediato contro il Milan: i padroni di casa sono a quota 5, mentre gli ospiti sono fermi a 2 e senza successi. Urge una risposta dai blucerchiati, che al momento sono al penultimo posto della Serie A e in generale, a parte le sfide casalinghe contro Juve e Lazio, hanno sempre mostrato grandi difficoltà. Meglio lo Spezia, alla ricerca della seconda vittoria stagionale, dopo tre sconfitte e due pari.Lo Spezia ha vinto due delle quattro sfide di Serie A contro la Sampdoria (1N, 1P) - quella blucerchiata potrebbe infatti diventare la prima avversaria contro cui i bianconeri ottengono tre successi nel massimo campionato italiano - entrambe le vittorie dello Spezia contro la Sampdoria in Serie A sono arrivate al Picco. Negli ultimi 10 Derby liguri disputati in Serie A, la squadra ospitante è rimasta imbattuta in ben otto occasioni (5V, 3N) - in particolare gli ultimi due sono terminati con un successo interno arricchito da clean sheet (1-0 dello Spezia contro la Sampdoria il 23/01/2022 e 1-0 dei blucerchiati contro il Genoa lo scorso 30 aprile). Lo Spezia è imbattuto da sette gare di Serie A in cui ha affrontato una formazione con meno punti in classifica a inizio giornata (4V, 3N) - tuttavia l'ultima sconfitta risale proprio a una sfida contro la Sampdoria (1-2 il 22 ottobre 2021). Dopo il successo contro l'Empoli alla prima giornata, lo Spezia non ha vinto alcuna delle ultime cinque partite di Serie A (2N, 3P): i liguri bianconeri non restano senza successi per sei incontri consecutivi nella competizione dal periodo tra novembre e dicembre 2021. La Sampdoria ha eguagliato la sua peggior partenza in Serie A con due punti dopo le prime sei gare stagionali, proprio come successo nel 2013/14 - in quell'occasione i blucerchiati fecero punti alla 7ª, grazie a un pareggio contro il Torino. Da una parte nessuna squadra ha colpito più legni della Sampdoria in questo campionato: sei, al pari della Roma (inclusi due nell'ultimo turno contro il Milan) - dall'altra, lo Spezia è una delle quattro formazioni a non averne ancora registrati finora. Spezia (10) e Sampdoria (18) sono due delle tre squadre che hanno effettuato meno tiri nello specchio nella Serie A in corso - tra loro solo il Monza, a quota 15 - tuttavia gli Aquilotti hanno trovato il gol con il 50% di questi (5/10), mentre i blucerchiati solamente con il 17% (3/18). Lo Spezia ha finora segnato tutti i suoi cinque gol di questo campionato in partite casalinghe e, escludendo le autoreti, Simone Bastoni ha messo lo zampino in tre dei quattro centri liguri nel torneo (due reti e un assist). Fabio Quagliarella non trova il gol in trasferta in Serie A dal 16 maggio 2021, contro l'Udinese - da allora infatti, l'attaccante della Sampdoria ha giocato 18 gare esterne di campionato senza mai trovare il gol (già record negativo per lui fuori casa nel torneo). Dopo aver preso parte a tre reti contro lo Spezia in Serie A (due gol e un assist) con la maglia del Sassuolo in due sfide, Francesco Caputo non ha nè segnato nè servito passaggi vincenti nelle due gare disputate con la Sampdoria contro i bianconeri in campionato.Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon, Villar; Leris, Sabiri, Djuricic; Caputo.