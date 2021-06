Si è tenuta quest'oggi la riunione di Lega per parlare anche della possibilità di far disputare tutte le partite del prossimo campionato in orario differente l'una dall'altra. Anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha votato favorevolmente a questa proposta che inizialmente era stata approvata e, in un secondo momento, rinviata a alla prossima settimana.