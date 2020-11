Chi guadagna di più dagli sponsor sulle maglie? In un calcio in crisi, colpito, come tutti gli aspetti della vita, dal coronavirus, sono aumentati i ricavi da Jersey Sponsor, come scrive la Gazzetta dello Sport: 168,7 milioni di euro, un anno fa erano 162. Nella classifica da incassi da sponsor di maglia della Serie A non mancano le sorprese: se la Juve si conferma al primo posto, al secondo non c'è nessuna delle solite big, ma la Fiorentina. Maniche, sponsor classici, retro sotto al numero di maglia: tanta pubblicità, tanti soldi. E di seguito, nel dettaglio, trovate la graduatoria della Serie A.