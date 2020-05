La Serie A comincia a riorganizzarsi, in attesa dell'ok definitivo per programmare la ripartenza del campionato. Così, le società stanno cominciando a richiamare i giocatori partiti all'estero, tra cui c'è anche Dejan Kulusevski, svedese classe 2000 in prestito al Parma e acquistato a gennaio dalla Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'esterno ex Atalanta dovrebbe rientrare oggi, sebbene i ducali non abbiano ancora diramato le convocazioni ufficiali. Per Kulusevski, come per tutti coloro che rientrano in Italia, saranno previsti 14 giorni di isolamento.