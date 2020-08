La Serie A si prepara a ripartire, pur tra le numerose difficoltà legate all’emergenza Coronavirus. Conclusa la stagione 2019/20, l’inizio della prossima è fissato per il 19 settembre. Tuttavia, a un mese di distanza dall’inizio del campionato, si attende ancora il nuovo calendario. Come riportato da Repubblica, per il calendario della Serie A bisognerà aspettare settembre: l’1 settembre infatti andrà in scena il classico sorteggio del calendario per la stagione 2019/20. Niente cerimonia ufficiale come nelle ultime stagioni nella sede di Sky a Milano Rogoredo: un po’ per l’emergenza Covid, un po’ anche per i rapporti tutt’altro che idilliaci con la pay tv. Così, i calendari saranno svelati solo sul sito e attraverso attività digital-social da parte della Lega Serie A.