Dopo nove gare da imbattuto, José Mourinho dovrà superare il test di pronto riscatto contro la Salernitana e ripartire dopo il ko con il Bodo. Un obiettivo sulla carta abbordabile per la Roma, a cui spetta la quota più bassa di tutto il turno di Serie A. All'Olimpico il successo giallorosso vale 1,24, con pari e segno «2» lontanissimi a 6,00 e 11,40. A complicare la situazione di partenza dei granata è l'assenza del bomber Bonazzoli, in una squadra con una media di gol realizzati bassissima (appena 0,77 per partita secondo il sito di statistiche Calcio.com). Per gli analisti è quindi possibile una vittoria della Roma senza subire reti (a 2,09), anche se le aspettative sono per un match da almeno tre gol complessivi, visto l'Over 2,5 a quota 1,52. Non ci sarà lo squalificato Pellegrini (autore di una doppietta nella partita di andata), così Zaniolo potrebbe nuovamente trovare spazio. Il suo gol è offerto a 2,35, anche se in prima fila c'è Mkhitaryan a 2,35.