Archiviata la parentesi tutto sommato positiva della nazionale di Roberto Mancini tornano i campionati con una serie A che propone un interessantissimo confronto tra Napoli e Juventus. E’ sicuramente la sfida più interessante della terza giornata che andrà di scena al Maradona domani sera alle 18. Considerato quanto hanno raccolte nelle prime due sfide stagionali, quattro punti gli azzurri (col Venezia e Genoa) appena uno (pari ad Udine) i bianconeri, è un test significativo per entrambe per testare le reali aspettative stagionali e potrà essere condizionato dalle condizioni fisiche dei giocatori che tornano dagli impegni con le rispettive nazionali, con gli ospiti che attendono il rientro di ben cinque sudamericani. L’ultima volta che le due formazioni si sono incontrate - si legge in una nota - è stato il 7 aprile scorso allo Stadium di Torino dove i bianconeri si imposero per 2 a 1 riscattando la sconfitta a Napoli il 13 febbraio dove Insigne su rigore mise a segno il gol partita. Negli ultimi sedici confronti in serie A una sola volta è finita in pareggio con la Juve che ha vinto ben dieci volti e il Napoli cinque. E c’è dell'altro tra le due squadre: sul filo di lana, proprio all’ultima giornata dello scorso campionato, i bianconeri riuscirono con la vittoria a Bologna a soffiare la qualificazione Champions ai partenopei fermati in casa dal Verona. E' gara da quasi tripla con i padroni di casa leggermente favoriti ma 1 alto a 2,45 con il 2 della Juve a 2,85 e con l’X che moltiplica per 3,40.