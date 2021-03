La sosta del campionato ci permette di esaminare, ruolo per ruolo, il rendimento dei giocatori di Serie A. La classifica che riportiamo qui sotto è la media dei voti che gli inviati di calciomercato.com hanno assegnato durante la stagione. Dopo i portieri e i difensori, proseguiamo con i terzini ricordando che abbiamo preso in considerazione solo quelli che hanno almeno 5 presenze.L’interista Hakimi è per ora il miglior terzino della Serie A, ma l’atalantino Gosens è staccato di un solo centesimo. E’ un duello al top del rendimento. Calabria chiude il podio col terzo posto. Fra i primi cinque l’ultimo arrivato in casa Atalanta, Maehle, e il romanista Spinazzola. La sorpresa è Simone Bastoni, terzino sinistro dello Spezia, col 7° posto al fianco dello juventino Danilo con 6,22 di media-voto. Bene anche il veronese Dimarco, 10° accanto a Darmian.Ecco la classifica completa:1° Hakimi (Inter) 6,592° Gosens (Atalanta) 6,583° Calabria (Milan) 6,484° Maehle (Atalanta) 6,355° Spinazzola (Roma) 6,346° Hateboer (Atalanta) 6,267° Danilo (Juventus) 6,22S. Bastoni (Spezia) 6,229° Hernandez (Milan) 6,2110° Darmian (Inter) 6,14Dimarco (Verona) 6,1412° Giu. Pezzella (Parma) 6,13Singo (Torino) 6,1314° Faraoni (Verona) 6,1115° Zappacosta (Genoa) 6,09Letizia (Benevento) 6,0917° N. Molina (Udinese) 6,0718° Ansaldi (Torino) 6,0419° Kalulu (Milan) 6Ouwejan (Udinese) 6Ferrer (Spezia) 6D’Ambrosio (Inter) 623° Alex Sandro (Juventus) 5,96Reca (Crotone) 5,9625° Rogerio (Sassuolo) 5,95Müldur (Sassuolo) 5,9527° Karsdorp (Roma) 5,93Hysaj (Napoli) 5,9329° Di Lorenzo (Napoli) 5,9230° Stryger Larsen (Udinese) 5,9131° Rispoli (Crotone) 5,8832° Mario Rui (Napoli) 5,87Young (Inter) 5,8734° Zappa (Cagliari) 5,8535° Zeegelaar (Udinese) 5,8336° Marchizza (Spezia) 5,8237° Conti (Parma) 5,8138° Bereszynski (Sampdoria) 5,839° Bruno Peres (Roma) 5,7940° Ghiglione (Genoa) 5,7841° Kyriakopoulos (Sassuolo) 5,77Dijks (Bologna) 5,7743° Rodriguez (Torino) 5,75Ghoulam (Napoli) 5,7545° Czyborra (Genoa) 5,7446° Vignali (Spezia) 5,71Pedro Pereira (Crotone) 5,71Augello (Sampdoria) 5,7149° Mbaye (Bologna) 5,7Faragò (Bologna) 5,7De Silvestri (Bologna) 5,752° Lu. Pellegrini (Genoa) 5,68Gagliolo (Parma) 5,6854° Biraghi (Fiorentina) 5,6655° Murru (Torino) 5,65Dalot (Milan) 5,6557° Toljan (Sassuolo) 5,63Malcuit (Fiorentina) 5,6359° Dell’Orco (Spezia) 5,660° Tripaldelli (Cagliari) 5,58Venuti (Fiorentina) 5,5862° Biraschi (Genoa) 5,5763° Frabotta (Juventus) 5,56Depaoli (Benevento) 5,56Foulon (Bemnevento) 5,5666° Hickey (Bologna) 5,5567° Vojvoda (Torino) 5,5Laurini (Parma) 5,569° Iacoponi (Parma) 5,4270° Ter Avest (Udinese) 5,4Busi (Parma) 5,4