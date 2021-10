Promette emozioni il primo derby stagionale della Mole che metterà di fronte domani alle 18 il Torino e la Juventus due squadre che, dopo un incerto avvio di stagione, si legge in una nota, sembrano aver ritrovato gioco e risultati. Attualmente sono appaiate in classifica a otto punti con i granata che, dopo i due stop di avvio di stagione, hanno conquistato due vittorie e due pareggi negli ultimi quattro turni di campionato. Di contro la Juve, con un solo punto all’attivo nelle prime tre partite ne ha conquistato sette nelle successive tre. E non solo: è reduce dalla convincente vittoria contro i campiona d’Europa del Chelsea in settimana in Champions. Insomma entrambe arriveranno all’appuntamento con il morale a mille, le premesse giuste per assisterà ad un derby affascinante.

Ivan Juric, il nuovo tecnico del Toro, reduce in campionato dal pari a Venezia, ha dato un nuovo volto alla squadra preferendo un modulo 3-4-2-1 con una mentalità offensiva senza respiro che si è anche tradotta in gol nell’ultimo quarto d’ora di gara in ben sei volte sui nove incontri disputati. L’allenatore dovrà fare a meno dello squalificato Djidji ma potrà disporre in porta di Milinkovic-Savic, sinora molto autorevole tra i pali. La linea arretrata sarà formata da Zima, Bremer e Rodriguez. Sulle fasce spazio Singo e Aina, con Lukic e Mandragora al centro e Sanabria di punta. I bianconeri di Allegri, invece, reduci dal capolavoro contro il Chelsea con Federico Chiesa che ha firmato il gol partita contro i campioni d'Europa in carica e dal sofferto ma meritato successo per 3 a 2 contro la Sampdoria., dovranno fare ancora una volta a meno degli infortunati Morata e Dybala. Rivedremo inevitabilmente campo il tandem d’attacco Chiesa e Kean. In porta ancora Szczesny con quattro difensori a proteggerlo: Danilo ed Alex Sandro laterali e de Light e Chiellini coppia centrale. A centrocampo via libera a Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Rabiot. Anche questa volta è la Juventus la gran favorita, ma non troppo, del derby torinese bancando BetFlag il 2 bianconero a 1,83, con l’1 granata a 4,35 e con l’X che moltiplica per 3,65.