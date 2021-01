Un match che viaggia, da sempre, sul filo dell’equilibrio. Torino e Fiorentina si sfidano domani sera allo stadio Grande Torino nell’anticipo della prima di ritorno con un bilancio, in Serie A, che parla di 48 vittorie granata, con altrettanti pareggi, a fronte di 47 dei viola. Un equilibrio non sfuggito ai quotisti visto che domani vedono favorito, seppur di poco, il Toro a 2,66 contro il 2,81 degli uomini di Prandelli mentre il pareggio si gioca a 3,17. Divisione della posta che è stata il leit motiv delle ultime otto stagioni visto che in metà dei confronti totali, piemontesi e toscani sono tornati a casa con un punto ciascuno. Quattro degli ultimi cinque incroci si sono conclusi con meno di tre gol: ecco perché l’Under, a 1,70, si fa preferire all’Over, in quota a 2,10. Molto difficile che il Torino riesca ad andare a segno nei primi 45 minuti di gioco: i granata hanno siglato un solo gol, in questo lasso temporale, nelle ultime nove gare di campionato. Ecco perché una loro rete nella prima frazione di gioco si gioca 2,15 rispetto all’1,60 per un primo tempo senza marcature del Torino. Se Andrea Belotti, in quota a 2,50 e Dusan Vlahovic, dato a 3,00, sono i maggiori indiziati per entrare nel tabellino dei marcatori, attenzione a Zaza e Castrovilli, entrambi decisivi negli ultimi incroci tra Torino e Fiorentina. La rete del numero 11 granata si gioca a 3,00, leggermente inferiore al 4,50 con cui è quotato il gol del centrocampista viola.