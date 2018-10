Terminata la scorpacciata di match europei, torna in campo la Serie A per l'ottava giornata con un anticipo in programma in questo venerdì: ad aprire i giochi alle 20.30 è il Torino, impegnato con il Frosinone.



LE STATISTICHE - Due soli i precedenti tra le due formazioni nel 2015/16: vittoria in entrambi i casi per i granata, prima squadra affrontata dai ciociari nel massimo campionato italiano. Il Torino di Mazzarri vuole dare seguito alla vittoria sul Chievo arrivata grazie a Simone Zaza, prima rete con la maglia del Toro, il Frosinone invece cerca di interrompere l'emorragia di risultate: cinque sconfitte consecutive, sei sulle sette partite disputate finora (un solo pareggio ottenuto con il Bologna in campo neutro, proprio all'Olimpico di Torino).



Fischio d'inizio alle 20.30, su Calciomercato.com la diretta di Torino-Frosinone.