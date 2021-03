A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI ALBERTO POLVEROSI PER 100ESIMO MINUTO

Caccia all'ottava meraviglia per allungare in vetta:. La squadra di, arriva da sette vittorie di fila (dieci risultati utili consecutivi) e cerca un altro successo per portarsi momentaneamente a +9 sul Milan secondo; il Toro invece ha perso nell'ultimo turno contro il Crotone, dopo aver saltato causa Covid le due gare precedenti con Sassuolo e Lazio, e ha bisogno di punti per risalire dal terzultimo posto.- Gli ultimi precedenti sono a favore dell'Inter, che ha vinto gli ultimi tre incontro con il Torino realizzando sempre almeno tre gol. Perfetto però l'equilibrio nelle ultime sei partite giocate in casa dei granata: due vittorie a testa e due pareggi, in cinque di queste sei sfide almeno una delle due squadre non è andata in rete. Per i nerazzurri, poi, un'altra statistica favorevole: è dal maggio 2017 (contro il Genoa) che l'Inter non perde una gara di Serie A giocata di domenica alle 15, da allora undici vittorie e tre pareggi. Il Torino, invece, arriva dalla sconfitta contro il Crotone: è dallo scorso dicembre che non registra due sconfitte consecutive in campionato (tre in quel caso).Fischio d'inizio alle 15, su Calciomercato.com la diretta di