Serie A: Torino-Lazio, granata a quota 2.55 per il sorpasso. Biancocelesti a 3.10

Punti per la zona Europa in palio nel recupero della 21ª giornata di Serie A Torino-Lazio, in programma questa sera alle 20:45. La squadra di Juric cerca conferme in casa dove non perde in campionato da ottobre (contro l'Inter) e nelle ultime 6 davanti al proprio pubblico i granata hanno incassato una sola rete, mostrando una grande solidità difensiva, mentre Sarri e i suoi stanno un po' stentando in campionato con 4 punti conquistati nelle ultime 4 giornate. Viste le premesse i granata partono favoriti sulla lavagna scommesse, per un segno 1 a 2.55, contro il pareggio a 2.97 e il segno 2 a 3.10. I quotisti non si aspettano molti gol in vista di un match più da Under 2,5 (a 1.45), che da Over 2,5 a 2.55, anche se Zapata da una parte e Immobile dall'altra sono pronti a sfidare questo pronostico. Il colombiano dopo le reti contro Lecce e Sassuolo cerca continuità e la sua firma contro i biancocelesti vale 3.75 volte la posta, quota molto vicina a quella proposta per il gol dell'ex da parte di Immobile (a 4.00), a secco contro il Bologna ma di nuovo brillante considerando le reti contro Bayern Monaco, Cagliari e Atalanta. Per quanto riguarda le quote antepost, la zona Champions potrebbe tornare alla portata dei biancocelesti in caso di vittoria a Torino: l'Atalanta si è allontanata ed è a +8 in classifica e la rimonta degli uomini di Sarri per ora vale 7.50 volte la posta su Betaland.