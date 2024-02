Torino-Lecce: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Torino e Lecce aprono la 25esima giornata di Serie A. Allo Stadio Grande Torino, i granata vogliono rimettersi con forza nella corsa per l'Europa mentre i pugliesi devono tenere distanti le rivali per la salvezza.



LE ULTIME - Emergenza difesa per Juric: non ci saranno gli infortunati Rodriguez, Buongiorno e Schuurs, unici disponibili sono Djidji, Sazonov e Masina. In mediana Ricci con Ilic, data la squalifica di Tameze; sulle fasce confermati Bellanova e Lazaro. Di fianco a Zapata, ballottaggio Sanabria-Pellegri dinanzi a Vlasic. D'Aversa invece riavrà dall'inizio Gendrey. In regia Ramadani con ai lati Oudin e Kaba, avanti occasione per Sansone con Banda che non è stato convocato. Anche stavolta Krstovic dovrebbe battere la concorrenza di Piccoli.



Le probabili formazioni:

Torino (3-4-1-2): M. Savic; Djidji, Sazonov, Masina; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric



Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Sansone. All. D'Aversa



DOVE VEDERLA - L’anticipo del 25° turno di Serie A tra Torino e Lecce si giocherà venerdì 16 febbraio 2024 alle 19 allo stadio Olimpico Grande Torino. Sarà in diretta e in esclusiva su DAZN.