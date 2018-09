Torino-Napoli, vedi alla voce gol. I confronti diretti tra granata e azzurri, in campo domenica all'ora di pranzo, sono da anni caratterizzati da una pioggia di reti. Lo scorso anno il Napoli espugnò Torino con un 1-3, e al ritorno impattò in casa 2-2. Nella stagione precedente si registrarono due tonanti vittorie partenopee, 5-3 e 5-0. Gli analisti Stanleybet.it disegnano un pronostico nettamente orientato alla vittoria esterna del Napoli, data a 1,77. Il successo del Torino è a 4,35, il pari a 3,75. Visti i precedenti, l'Over vola piuttosto basso, a 1,65, così come il Goal a 1,63. A proposito di bomber: quelli del Napoli latitano abbastanza, con Milik e Mertens fermi a una rete. Il loro risveglio in zona gol vale per entrambi 2,20. Risponde sull'altra sponda Belotti, a 2,75.