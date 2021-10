Chiude il sabato degli anticipi di Serie A la sfida tra il Torino di Ivan Juric e la Sampdoria di Roberto D’Aversa. I granata arrivano dal ko contro il Milan, dove comunque hanno ben figurato, sfiorando il pareggio nel finale; i blucerchiati, invece, dal pesante ko contro l’Atalanta, trascinata da un grande Duvan Zapata.Derby per Juric, che è stato sia giocatore che allenatore del Genoa, eterno rivale del Doria, mentre sfida da ex per Fabio Quagliarella, che è cresciuto nel settore giovanile del Torino e al Torino è tornato dopo l’esperienza alla Juventus, prima di fare il suo definitivo ritorno in blucerchiato.Josip Brekalo è stato l’ultimo marcatore della sua squadra in entrambe le occasioni in cui è andato in gol; dall’altra parte Ciccio Caputo, invece, ha segnato il gol d’apertura nelle ultime 8 in cui è andato a segno.Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria.Audero; Dragusin, Yoshida, Chabot; Bereszynski, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby, Augello; Candreva; Quagliarella.​