L'attesa è durata più di tredici anni: domani pomeriggio torna uno dei confronti più sentiti del calcio italiano, la sfida tra Brescia e Atalanta. Si incontrarono per l'ultima volta nell'aprile del 2006 a Bergamo, in Serie B, e vinsero i padroni di casa 2-0. Per trovare l'ultimo match in Serie A bisogna risalire alla stagione precedente: il 17 aprile 2005, al Rigamonti, vinse il Brescia 1-0, anche se di lì a qualche settimana sarebbero retrocesse entrambi. Le valutazioni degli analisti, secondo Agipronews, rispecchiano l'attuale differenza di caratura tra le due squadre: il «2» bergamasco è bassissimo, 1,47, il pareggio vale 4,25, la vittoria bresciana è un'impresa da 6,50. I padroni di casa non hanno finora beneficiato del cambio di panchina tra Corini e Grosso: la nuova gestione ha portato zero punti in due partite, con 7 reti subite e nessuna messa a segno. Il ritorno bresciano al gol, quale che sia il risultato, vale 1,45, mentre almeno una rete dell'Atalanta (miglior attacco della Serie A) è praticamente sicura, a 1,08.