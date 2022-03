Napoli e Milan arrivano allo scontro diretto di domenica sera al “Maradona” appaiati al primo posto in classifica a undici giornate dal termine. Anche se per lo scudetto non sarà solo lotta a due, con l’Inter ora distante due punti ma con un match da recuperare, ad attirare l’attenzione degli appassionati è la lotta a due tra il club rossonero e i partenopei in un viaggio a ritroso fino agli anni ’80 quando i duelli tra Marco Van Basten e Diego Armando Maradona decidevano le sorti della Serie A. Gli esperti di, dopo l’aggancio al vertice dello scorso turno, vedono gli uomini di Spalletti favoriti per un miglior piazzamento a fine campionato a 1,72 contro il 2 di Ibrahimovic e compagni alla ricerca di un finale da protagonisti per migliorare la seconda piazza dello scorso campionato e riportare il titolo nella Milano rossonera undici anni dopo l’ultima volta.