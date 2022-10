Dopo l'infrasettimanale dedicata alla Coppa Italia la Serie A torna in campo per il programma della sua 11esima giornata che prenderà il via già venerdì sera con il super anticipo fra Empoli e Juventus. Sarà un giornata ricca di scontri diretti sia nelle zone alte della classifica dove spicca Roma-Napoli, ma anche per la zona retrocessione con i fari puntati su Cremonese-Sampdoria. E poi il match dal sapore romantico fra Milan e Monza con il ritorno a San Siro da rivali di Berlusconi e Galliani.



IL PROGRAMMA

Venerdì 21 ottobre

Juventus-Empoli ore 20.45 (Dazn)



Sabato 22 ottobre

Salernitana-Spezia ore 15 (Dazn)

Milan-Monza ore 18 (Dazn)

Fiorentina-Inter ore 20.45 (Dazn e Sky)



Domenica 23 ottobre

Udinese-Torino ore 12.30 (Dazn e Sky)

Bologna-Lecce ore 15 (Dazn)

Atalanta-Lazio ore 18 (Dazn)

Roma-Napoli ore 20.45 (Dazn)



Lunedì 24 ottobre

Cremonese-Sampdoria ore 18.30 (Dazn)

Sassuolo-Verona ore 20.45 (Dazn e Sky)



Ecco tutte le probabili formazioni