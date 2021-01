Dopo gli anticipi di ieri e le partite di oggi, è Juventus-Sassuolo il posticipo della domenica della 17a giornata di Serie A in attesa della gara di domani tra Spezia e Sampdoria. Dirige l'incontro l'arbitro Massa, al Var c'è Chiffi. Di seguito gli episodi da moviola della partita analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



JUVENTUS – SASSUOLO h. 20.45

MASSA

IMPERIALE – COLAROSSI

IV: ABISSO

VAR: CHIFFI

AVAR: DI IORIO



46' - Espulso Obiang. Entrataccia del centrocampista del Sassuolo che in scivolata va dritto sulla caviglia di Chiesa, che si gira dopo il colpo dell'avversario. Prima l'arbitro estrae il giallo, poi dopo l'intervento del Var cambia idea: rosso diretto per Obiang. Corretta la decisione dell'arbitro.



34' - Ammonito Bentancur per un fallo in ritardo su Djuricic a metà campo. Massa lascia proseguire il gioco, poi a fine azione giustamente estrae il cartellino giallo per il centrocampista della Juve.



33' - Dybala cade in area e chiede timidamente un rigore che Massa giustamente non concede. C'è un lieve contatto con Obiang, ma quando l'argentino era già in caduta e non da penalty. Bravo in questa occasione l'arbitro.



17' - Ammonito Ferrari per una trattenuta su Bentancur. Giallo sacrosanto, il difensore del Sassuolo era in netto ritardo sull'avversario.



12' - Ammonito Bonucci per un fallo ai danni di Caputo. Decisione corretta dell'arbitro, la trattenuta del centrale della Juve è evidente.