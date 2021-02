Dopo le partite del sabato e quelle della domenica con derby vinto 3-0 dall'Inter contro il Milan, si giocano due partite in attesa del posticipo di domani tra Juventus e Crotone. Alle 18 c'è Atalanta-Napoli, alle 20.45 Benevento-Roma. Di seguito tutti gli episodi da moviola delle due partite analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



ATALANTA – NAPOLI h. 18.00

DI BELLO

MELI – CECCONI

IV: PASQUA

VAR: FABBRI

AVAR: TOLFO



32' - Manca un giallo a Fabian Ruiz che col braccio blocca una possibile ripartenza pericolosa dell'Atalanta.



26' - Espulso per proteste Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta ha chiesto a più riprese il rigore per quanto successo prima nell'area del Napoli con Pessina protagonista e Di Bello lo ha allontanato dal campo. "Il rigore era grosso come una casa", ha detto l'allenatore dell'Atalanta all'arbitro e al quarto uomo.



17' - Episodio dubbio nell'area di rigore del Napoli. Va giù in area Pessina dopo un presunto contatto con Mario Rui, l'arbitro è vicino all'azione e lascia proseguire. Restano dubbi, anche i replay non chiariscono se ci sia stato o meno il contatto tra i due (all'altezza delle ginocchia). Il Var non interviene, l'episodio resta molto dubbio.



6' - Ammonito Di Lorenzo per un intervento in netto ritardo in scivolata su Gosens. Decisione corretta del direttore di gara.



BENEVENTO – ROMA h. 20.45

PAIRETTO

COSTANZO – PRENNA

IV: AYROLDI

VAR: CHIFFI

AVAR: DEL GIOVANE