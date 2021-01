Dopo l'anticipo di ieri terminato sull'1-1 tra Torino e Fiorentina (tra le polemiche per le decisioni dell'arbitro), si gioca oggi alle 15 la prima gara di questo sabato di Serie A. Allo stadio Dall'Ara,. Dirige l'incontro l'arbitro Doveri, al Var c'è Pairetto. Di seguitoBOLOGNA – MILAN Sabato 30/01 h. 15.00RANGHETTI – CECCONIIV: FOURNEAUVAR: PAIRETTOAVAR: GIALLATINI. Retropassaggio involontario di Barrow,: Doveri non ha dubbi e assegna il calcio di rigore in favore del Milan. Il Var conferma la decisione dell'arbitro. Nell'occasione, ammonito Dijks per il fallo sull'avversario.- Manca un giallo a Tonali. Il centrocampista del Milan trattiene Schouten evitando una possibile ripartenza. Fallo tattico chiaro, Doveri doveva ammonire il giocatore rossonero.- Leao in verticale per Ibrahimovic che sposta la palla sulla sinistra, ma non viene colpito da Skorupski. È pulito l'intervento del portiere del Bologna, che intercetta la sfera in uscita bassa. Fa bene Doveri a lasciar proseguire il gioco, il Var conferma la decisione.